Суд инициировал арест бывшего футболиста Савина
Тверской районный суд Москвы инициировал заочный арест бывшего футболиста молодежной сборной России и блогера Евгения Савина. Соответствующая информация появилась на сайте Московского городского суда.
Согласно карточке, Савина обвиняют в дискредитации ВС РФ.
«Категория дела: об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п.1 ч.2 ст.29 УПК РФ; ст.108 УПК РФ)», — говорится в ней.
В качестве даты регистрации дела значится 28 февраля.
Ранее сообщалось, что МВД России объявило Савина в розыск. Кроме того до этого экс-футболиста оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за дискредитации армии РФ. Поводом стал вышедший в апреле 2022 года на YouTube-канале «КраСава» ролик с украинскими футболистами, которые высказались о СВО на Украине. На данный момент Савин находится за границей.