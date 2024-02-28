Суд инициировал арест бывшего футболиста Савина

Ранее сообщалось, что МВД России объявило Савина в розыск. Кроме того до этого экс-футболиста оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за дискредитации армии РФ. Поводом стал вышедший в апреле 2022 года на YouTube-канале «КраСава» ролик с украинскими футболистами, которые высказались о СВО на Украине. На данный момент Савин находится за границей.