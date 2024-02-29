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Арестован один из фанатов «Атлетико», угрожавших 8-летней болельщице «Реала» в футболке Винисиуса перед дерби в сентябре

Арестован один из фанатов «Атлетико», угрожавших девочке в футболке Винисиуса.

Арестован один из фанатов «Атлетико», угрожавших 8-летней болельщице «Реала»
© Sports.ru

Напомним, перед дерби с «Реалом» 24 сентября в 6-м туре Ла Лиги ультрас «Атлетико» атаковали темнокожую женщину и ее 8-летнюю дочь, одетых в футболки «Реала» с фамилией и номером Винисиуса Жуниора. При этом фанаты кричали «Нет викингам» и «Мадридиста – сукины дети». Женщина и девочка после нападения расплакались от испуга. Ла Лига подала официальную жалобу в прокуратуру в связи с этим инцидентом.

Как сообщает Marca, полиция арестовала одного из болельщиков, который, предположительно, причастен к инциденту. Утверждается, что подозреваемый начал оскорблять девочку, а также дважды ударил по руке ее тетю, находившуюся рядом с ней. После этого, по словам полиции, несколько болельщиков «Атлетико» вмешались, чтобы прекратить происходящее.

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