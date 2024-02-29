Промеса задержали в Дубае

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь из ОАЭ в Санкт-Петербург, поскольку был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая «Аль-Мактум» и же несколько часов находится в отделении местной полиции. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

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По информации источника, на борт самолёта из ОАЭ в Санкт-Петербург впустили всех игроком команды, кроме Промеса. Вместе с нидерландским футболистом остались сотрудники службы безопасности красно-белых. На текущий момент причина задержания Промеса неизвестна.