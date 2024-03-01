Алина Кабаева впервые за долгое время появилась на публике

Спортсменка Алина Кабаева пришла на репетицию гимнасток
Олимпийская чемпионка Алина Кабаева посетила спортивную тренировку в рамках репетиции к открытию фестиваля «Алина»-2024». Об этом сообщается на официальном сайте «Небесная грация».
Алина Кабаева посмотрела на новые спортивные успехи гимнасток и сделала с ними фотографии.
«Всегда говорю, что дети показывают праздник для детей. Но тоже будут взрослые, потому что в этом году наш фестиваль приурочен к Международному фестивалю молодежи. И мы в рамках этого фестиваля сделали наш фестиваль. Я очень рада, что мы все вместе делаем такой большой праздник и развиваем нашу любимую художественную гимнастику не только в нашей стране, но и во всем мире», — рассказала Алина Кабаева о фестивале.
В возрасте 11 лет Алина Кабаева стала заниматься гимнастикой под руководством Ирины Винер. В 15 лет она выиграла чемпионат Европы (1998 год), а затем еще четыре раза становилась абсолютной чемпионкой Европы. В 1999 году Алина Кабаева победила на чемпионате мира по художественной гимнастике, а в 2004 году завоевала золото на Олимпийских играх в Афинах. В 2007 году гимнастка ушла из большого спорта.