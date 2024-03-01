Алина Кабаева впервые за долгое время появилась на публике

«Всегда говорю, что дети показывают праздник для детей. Но тоже будут взрослые, потому что в этом году наш фестиваль приурочен к Международному фестивалю молодежи. И мы в рамках этого фестиваля сделали наш фестиваль. Я очень рада, что мы все вместе делаем такой большой праздник и развиваем нашу любимую художественную гимнастику не только в нашей стране, но и во всем мире», — рассказала Алина Кабаева о фестивале.