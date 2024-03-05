Гимн России перед матчем со сборной Сербии исполнит Пелагея

Певица Пелагея исполнит государственный гимн Российской Федерации перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии, который состоится 21 марта.

Напомним, ранее стало известно, что певица Полина Гагарина не сможет исполнить гимн России перед матчем с Сербией. Отмечалось, что организаторы встречи экстренно ищут замену.

Сборная России сыграет с национальной командой Сербии 21 марта на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. С конца февраля 2022 года все российские команды и сборные отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА.