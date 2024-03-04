Костомаров объяснил, почему теперь не боится смерти
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров сообщил, что не испытывает страха смерти после всего пережитого. Соответствующее заявление он сделал в ходе марафона общества «Знание», который проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи, передает ТАСС.
Костомаров признался в том, что его пугает лишь потеря близких.
Напомним, что в начале 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, осложнения от которой повлекли за собой резкое ухудшение здоровья спортсмена. В итоге фигурист провел в больнице несколько месяцев — за это время он впал в кому, перенес два инсульта, менингит и несколько ампутаций.
Ранее Костомаров показал в своем Telegram-канале видео тренировки ходьбы на протезах. На опубликованных кадрах можно увидеть, как Костомаров поднимается по лестнице на протезах.
При этом на фоне видео олимпийский чемпион зачитал стихи Владимира Орлова «Я узнал, что у меня есть огромная семья».