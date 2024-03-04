Костомаров объяснил, почему теперь не боится смерти

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров сообщил, что не испытывает страха смерти после всего пережитого. Соответствующее заявление он сделал в ходе марафона общества «Знание», который проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи, передает ТАСС.

Костомаров признался в том, что его пугает лишь потеря близких.

Напомним, что в начале 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, осложнения от которой повлекли за собой резкое ухудшение здоровья спортсмена. В итоге фигурист провел в больнице несколько месяцев — за это время он впал в кому, перенес два инсульта, менингит и несколько ампутаций.

Ранее Костомаров показал в своем Telegram-канале видео тренировки ходьбы на протезах. На опубликованных кадрах можно увидеть, как Костомаров поднимается по лестнице на протезах.