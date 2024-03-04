Лавров обвинил президента МОК в предательстве идеалов олимпизма

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что деятельность Международного олимпийского комитета (МОК) и его главы Томаса Баха является предательством всех идеалов олимпизма. Его слова приводит РИА Новости.

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«То, что сейчас происходит со спортивным движением, что делают руководители Международного олимпийского комитета и лично Томас Бах, я считаю предательством всех идеалов олимпизма», — заявил Лавров.

Членство Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) приостановлено. Причиной этому послужило включение в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а решение было принято в октябре 2023 года.

Международный олимпийский комитет допустил атлетов из России до Игр в 2024 году. Однако участвовать спортсмены обязаны в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.