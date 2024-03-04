В Париже похитили ноутбук с секретами Игр-2024

Неизвестный злоумышленник похитил в Париже ноутбук с секретами Игр-2024
Неизвестный злоумышленник похитил из автомобиля административного директора крупного госпиталя парижского региона ноутбук с информацией об организационных мерах в период Игр-2024. Об этом пишет ТАСС.
Вор разбил стекло и забрал из машины портфель с устройством, содержащим конфиденциальную информацию о схемах подъезда к объектам Олимпийских игр.
Стражи порядка начали расследование инцидента.
По данным агентства, в конце февраля 2024 года мужчина марокканского происхождения похитил из пригородного поезда рюкзак инженера столичной мэрии с ноутбуком и флеш-картами, на которых была записана информация о мерах безопасности на Играх.
Полиции удалось оперативно раскрыть преступление и задержать злоумышленника. Вместе с тем, найти похищенное силовикам не удалось.
Отмечается, что на фоне двух краж Олимпийский комитет Франции пообещал усилить меры безопасности в окрестностях Парижа. Кроме того, в оргкомитете пообещали увеличить бюджет соревнований с тем, чтобы обеспечить безопасность спортивных делегаций.