В Париже похитили ноутбук с секретами Игр-2024

Неизвестный злоумышленник похитил из автомобиля административного директора крупного госпиталя парижского региона ноутбук с информацией об организационных мерах в период Игр-2024. Об этом пишет ТАСС.

Вор разбил стекло и забрал из машины портфель с устройством, содержащим конфиденциальную информацию о схемах подъезда к объектам Олимпийских игр.

Стражи порядка начали расследование инцидента.

По данным агентства, в конце февраля 2024 года мужчина марокканского происхождения похитил из пригородного поезда рюкзак инженера столичной мэрии с ноутбуком и флеш-картами, на которых была записана информация о мерах безопасности на Играх.

Полиции удалось оперативно раскрыть преступление и задержать злоумышленника. Вместе с тем, найти похищенное силовикам не удалось.