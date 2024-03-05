В Москве состоится фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»

«Я, как и любой артист, очень зависим от тех ощущений, которые получаешь во время концертов: публика подхватывает песни, колонки просто разрываются. В прошлом году, когда мы выступали на «Прорыве», привычные эмоции дополнялись рёвом моторов и трюками экстремалов. Впечатления просто незабываемые, особенно когда смотришь на это с поднимающейся сцены! Поэтому я уже в диком предвкушении того адреналина, который точно охватит меня вместе с зрителями. Главное, чтобы меня не посадили петь на летящий мотоцикл», — поделился Юрий Музыченко, вокалист The Hatters.