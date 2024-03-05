Винер объяснила решение сестер Авериных завершить карьеру

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер объяснила решение сестер Дины и Арины Авериных завершить спортивную карьеру. Ее заявление приводит РИА Новости.

По ее словам, россиянки не хотели выступать под нейтральным белым флагом. «Таково было общее решение тренерского совета и спортсменок, привыкших выступать, когда в честь их побед поднимают национальный флаг России», — сказала Винер.

О том, что 25-летние сестры приняли решение завершить профессиональные выступления, стало известно 23 февраля. Винер отмечала, что Аверины занялись государственной работой.

Дина Аверина выигрывала серебро на Олимпиаде в Токио в личном многоборье. Также на ее счету 18 побед на чемпионатах мира и 10 — на первенствах Европы. Арина Аверина пять раз становилась чемпионкой мира и девять раз чемпионкой Европы.