Девушка Квинси Промеса опубликовала видео с футболистом из ночного клуба Дубая

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Максиму СУТЧЕНКО ситуацию вокруг нападающего красно-белых Квинси Промеса.

В феврале Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюрьмы. В июне прошлого года Квинси приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. 29 февраля Промеса задержали на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сообщалось, что игрок «Спартака» был задержан из-за ДТП во время сборов, после которого он скрылся с места аварии.

— Надо ли «Спартаку» разрывать контракт с Промесом? Он занимается чем-угодно, но только не футболом.

Сегодня появилось видео с ним из ночного клуба Дубая

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— Если бы «Спартак» хотел разорвать контракт, то сделал бы это раньше. Значит их что-то останавливает на сегодняшний день, — отметил Заварзин. — А останавливает то, что Промес — неплохой игрок. А то, что его человеческие качества не сильно отвечают морально-бытовым условиям или принципам «Спартака», это уже у каждого своя жизнь. «Спартак» дождется апелляции. Там же есть договор. Условия договора мы не знаем, кто за что отвечает. Если апелляция будет удовлетворена, и Промес ни за что не будет отвечать согласно законодательству Нидерландов, то «Спартак» будет отвечать по условиям договора, которые он не выполнил, не дождавшись завершения судебного разбирательства. Вот это их и останавливает. Ждут завершения, а уже потом будут делать соответствующие выводы.

— Молчание руководства «Спартака» в этой ситуации вас не удивляет?

— Возможно, какая-то конфиденциальность прописана в условиях контракта Промеса. Что-то скажешь, а потом пойдешь отвечать. И не просто словами, а деньгами.

— Если Промес вернется в «Спартак», он принесет пользу красно-белым?

— Последние матчи перед зимним перерывом показали, что он не самый худший футболист для «Спартака». Я предполагаю, что он бы помогал «Спартаку». Как футболист Промес достоин внимания, а как человек – непонятно. Последнее слово за тренером.

Промес в нынешнем сезоне провел 21 матч, забил 8 голов и 8 результативных передач. Квинси пропустил матч «Спартака» с «Зенитом» (0:0) в минувшие выходные.