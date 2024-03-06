Россия – вторая по числу потенциально договорных матчей в спорте за 2023-й

Россия – вторая по числу потенциально договорных матчей (55) в спорте за 2023-й. Бразилия – первая (Sportradar)
Компания Sportradar опубликовала отчет о подозрительных матчах в мировом спорте в 2023 году.
Больше всего потенциально договорных матчей выявлено в Бразилии – 109.
Россия идет на втором месте с 55 сомнительными играми. По сравнению с 2022-м число потенциальных договорняков в стране снизилось – тогда выявили 90 подозрительных матчей.
Напомним, на первом месте в мире по потенциальным договорнякам в 2023-м с большим отрывом лидирует футбол — 880 сомнительных встреч.
Россия – вторая по числу потенциально договорных матчей (55) в спорте за 2023-й. Бразилия – первая (Sportradar)
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