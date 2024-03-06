МВД Франции сообщило о дополнительных мерах безопасности на время ОИ

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен представил во французском Сенате меры, касающиеся дополнительной безопасности на время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, которая пройдёт 26 июля 2024 года.

© Чемпионат.com

В частности, было объявлено о сокращении количества зрителей, а также о крупной операции по обеспечению безопасности в канализациях и катакомбах, проводимой правоохранительными органами.