МПК опубликовал регламент допуска россиян на Паралимпиаду в Париже

Международный паралимпийский комитет (IPC) опубликовал регламент участия нейтральных спортсменов из России и Белоруссии в Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

Согласно правилам, российские и белорусские атлеты будут именоваться нейтральными паралимпийскими спортсменами (NPA) и будут соревноваться в специальной форме, которую одобрил комитет. Так, на ней не будет национальных цветов, флага, названия страны, национальной эмблемы, символа или обозначения.

Также отмечается, что нейтральные спортсмены будут выступать под белым флагом с черными буквами, обозначающими NPA. Кроме того, их награды не будут заносить в медальный зачет Паралимпийских игр 2024 года в Париже. В случае завоевания нейтральным спортсменом золотой медали будет звучать паралимпийский гимн. Государственные гимны России и Белоруссии звучать не будут.

Также запрещено будет демонстрировать национальную символику, в том числе военную. Индивидуальный допуск подразумевает участие спортсменов только в личных видах и дисциплинах.

Игры-2024 в Париже стартуют в конце июля 2024 года.