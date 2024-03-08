Песков отреагировал на ограничения для российских атлетов на Паралимпиаде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал критерии допуска российских паралимпийцев на Игры в Париже.

Представитель Кремля, комментируя недопуск российских паралимпийцев на церемонии открытия и закрытия предстоящих Игр, назвал ситуацию плохой. По его словам, все равно надо соревноваться и побеждать, передает ТАСС.

Ранее МПК утвердил критерии, согласно которым спортсмены из России и Белоруссии допускаются к Паралимпийским играм в Париже в нейтральном статусе. Они не будут допущены до участия в церемонии открытия и закрытия соревнований, а завоеванные ими награды не будут учитываться в общем медальном зачете.

В Паралимпийском комитете России (ПКР) назвали дискриминационными и несправедливыми условия участия российских спортсменов в Паралимпийских играх в Париже.