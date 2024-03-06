Паралимпийский чемпион Макаров раскритиковал условия участия в играх

Международный паралимпийский комитет (IPC) создает все условия для того, чтобы российские паралимпийцы отказались от участия в Играх 2024 года в Париже, сказал «Матч ТВ» шестикратный паралимпийский чемпион по плаванию Роман Макаров.

IPC в среду опубликовал критерии отбора, которым должны соответствовать российские и белорусские спортсмены, чтобы участвовать в качестве нейтральных атлетов в Паралимпиаде в Париже. На соревнованиях не будут звучать гимны России и Белоруссии, а награды, завоеванные спортсменами, не будут учитываться в медальном зачете Паралимпийских игр. Также россияне не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр‑2024.

— По мне, это очень жесткие, неприемлемые и явно политизированные условия участия. Они (IPC) пытаются создать все условия, чтобы наша команда отказалась от участия в Играх в Париже. А как будет по факту, поедем или нет, решать уже не мне, а нашему руководству, — сказал Макаров «Матч ТВ».

Летние Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в столице Франции.

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