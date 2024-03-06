Фигурист попросил Баха объяснить смысл добавления слова «вместе» в олимпийский девиз

Российский фигурист Александр Галлямов обратился к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с вопросом о целесообразности добавления слова «вместе» в олимпийский девиз.

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На Олимпиаде‑2022 в Пекине Галлямов в паре с Анастасией Мишиной выиграл бронзовую медаль в соревнованиях пар. Также спортсмены стали первыми в командном турнире фигуристов в составе сборной России, однако в январе 2024 года результаты соревнований были пересмотрены из‑за допингового дела Камилы Валиевой. Теперь россиянам вместо золота достанутся бронзовые медали.

— Дорогой президент Бах, коллеги из умного и разумного мира. Позвольте мне обратиться к вам на английском. Мои друзья, мы вступили в уникальный момент во времени, как для вселенной, так и для мира. Олимпийский девиз был создан из трех латинских слов — citius, altius, fortius (Быстрее, выше, сильнее. — Прим. «Матч ТВ»). 20 июля 2021 года на сессии Международного олимпийского комитета было одобрено изменение в олимпийском девизе, которое признает объединяющую силу спорта и важность солидарности. Это изменение добавило слово «вместе» к оригинальному девизу. Новый девиз сейчас читается как «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Мой кот Кузя — мой адвокат дьявола, и он хочет задать вам один вопрос. Должен ли я ножом стереть слово «вместе» с этого значка прямо сейчас или должен жить с этим до 2026 года? Я пойму, если у вас не будет ответа на этот вопрос. Напомню вам, что мое предыдущее письмо также осталось без ответа. Как вы заметили, мой английский все еще слаб, но я стараюсь поднять его уровень. Если вы хотите, я могу пожать вам руки и поприветствовать в 2026 году на прекрасном «Медиоланум Форум» в Милане. Вы будете гордиться этой историей, я вам это гарантирую, — написал Галлямов в своем Telegram‑канале.

В командном турнире на Играх‑2022 также выступали Марк Кондратюк и танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.