Костомаров высказался о россиянах на Олимпиаде в Париже

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что планирует смотреть летнюю Олимпиаду в Париже и болеть за российских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС.

Летняя Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В Международном олимпийском комитете (МОК) решили допускать россиян и белорусов до соревнований при соблюдении ряда условий: участие будет возможно лишь в нейтральном статусе (без флага и гимна) и если спортсмен не связан с армией и органами безопасности своих стран, а также не поддерживает спецоперацию публично.

«Наверное, все-таки буду смотреть Олимпиаду. Олимпийские игры есть Олимпийские игры, большой праздник. Жалко, что в таком статусе наши спортсмены принимают участие», - отметил Костомаров.

Он добавил, что на протяжении последних десяти лет «происходят палки в колеса» для российских спортсменов.

Олимпийский чемпион находился в больнице с января по начало июля 2023 года, попав в реанимацию с пневмонией. В феврале главврач клиники в Коммунарке Денис Проценко рассказал «АиФ», что выявленная у Костомарова бактерия с самого начала дала сигналы, что болезнь будет протекать тяжело - с некрозами и некротическим поражением подкожной клетчатки и мышц.

8 мая 2023-го Костомаров опубликовал первый пост после госпитализации, рассказав, что его «вытащили с того света» и ему предстоит «много тяжелой работы над собой». В конце июня он опубликовал первое видео, на котором были показаны протезы.