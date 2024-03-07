Чемпионка ОИ по художественной гимнастике улетела с семьей в США

Российская гимнастка Маргарита Мамун улетела с семьей из России. Олимпийская чемпионка призналась в личном блоге, что они находятся в США, и опубликовала фото с мужем и ребенком.

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Спортсменка отметила, что с супругом была в Лос-Анджелесе 10 лет назад, и они решили повторить поездку, но уже с сыном.

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Мамун 10 лет состоит в отношениях с титулованным российским пловцом Александром Сухоруковым. В декабре 2016 года спортсмен сделал возлюбленной предложение на Олимпийском балу, а 8 сентября 2017 года пара поженилась. Супруги воспитывают первенца Льва, который родился 3 октября 2019 года.

Гимнастка признавалась, что не спешила худеть после родов. Она постепенно приходила в форму с помощью плавания, легких разминок и растяжек тела. Мамун откровенно говорила в интервью, что ей тяжело было контролировать вес во время спортивной карьеры, но за эти годы она научилась слышать свой организм, и это помогло быстрее восстановиться. Знаменитость также отмечала, что матерям в первые месяцы жизни с ребенком особенно нужна помощь и поддержка, чтобы у них была возможность расслабиться и заняться собой, и ей с этим повезло.