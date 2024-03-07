Церемонию открытия ОИ‑2024 могут сократить из‑за соображений безопасности

Сценарий церемонии открытия Олимпийских игр‑2024 в Париже может быть сокращен из‑за проблем безопасности, сообщил исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби.

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Он также подчеркнул, что организаторы хотят сохранить зрелищный и уникальный парад спортсменов по Сене, не рискуя при этом своей безопасностью и безопасностью зрителей или спортсменов.

— Вы можете адаптироваться в соответствии с уровнем риска. Таким образом, в зависимости от характера угрозы, конечно, церемонию открытия можно дополнительно уменьшить, если это необходимо. Вы не можете спланировать План Б. Он слишком велик, слишком сложен, чтобы рассматривать План Б в другом месте. План Б — это сокращение, корректировка, но церемония пройдет на Сене, — заявил Дюби, слова которого приводит Sky News.

Ранее власти Франции приняли решение сократить число зрителей на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года. Такое решение было принято на фоне опасений по поводу «возможной террористической атаки».

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.