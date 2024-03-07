Отказаться от американского паспорта и гражданства было хоть и тяжелым, но вынужденным решением. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказал боец смешанных единоборств Джефф Монсон.

"... я вынужден был это сделать, потому что Америка продолжает нападать на страну, где я живу, где живет моя семья, Россию. И они вредят мне, людям, которых я люблю, стране, которую я люблю", – подчеркнул он.

И я не могу с утра посмотреть в зеркало и сказать себе: "Несмотря на то что я с этим не согласен, я все равно гражданин США" - Джефф Монсон, боец смешанных единоборств.

По словам Монсона, ему даже было стыдно за то, что он гражданин Штатов.

"Я пытался поменять Америку, два раза я пытался поменять политический вектор, я пытался сделать это мирно, без насилия. За это меня посадили в тюрьму. Поэтому я не хотел быть частью страны, которая поддерживает такое поведение", – вспомнил он (в 2009 году Монсона оштрафовали на более чем 20 тысяч долларов и арестовали на три месяца за нанесение граффити на Капитолий в Вашингтоне. – Прим. ред.).