В зоне СВО погиб чемпион России по мини-футболу

В зоне СВО погиб Вячеслав Москаленко, двукратный чемпион России по мини-футболу. Об этом пишет пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

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Прощание с игроком состоится 9 марта в Новосибирске.

Москаленко было 43 года. Он играл за такие клубы, как «Сибиряк», столичные «Динамо» и «Спартак», «ТТГ-Югра», «Мытищи». На его счету три победы в Кубке и одна в Суперкубке страны по мини-футболу.

За национальную сборную России по мини-футболу Москаленко дебютировал в январе 2001 года в товарищеской игре против команды Азербайджана.

Всего на его счету 19 игр за главную команду страны и 10 голов. Он принимал участие в отборочном цикле и финальной стадии чемпионата Европы 2003 года в Италии.