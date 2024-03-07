Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские власти нарушили Олимпийскую хартию. Его слова приводит The Guardian.

«Ежедневно мы видим еще более агрессивные заявления со стороны российских чиновников и правительства. Примечательно, что эта агрессия исходит от того же самого правительства, которое стояло за скандальными манипуляциями с антидопинговой системой до, во время и после Олимпиады-2014 в Сочи. Также важно, что российское правительство игнорирует тот факт, что оно вынудило нас к действиям. К ним привело вопиющее нарушение Олимпийской хартии», — заявил Бах.

4 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что деятельность МОК и его главы Томаса Баха является предательством всех идеалов олимпизма.

Тренер российских гимнастов: "Нас поставили на колени"

Международный олимпийский комитет допустил атлетов из России до Игр в 2024 году. Однако участвовать спортсмены обязаны в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.