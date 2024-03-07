Президент МОК Бах заявил, что Россия вынудила организацию наложить санкции
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские власти нарушили Олимпийскую хартию. Его слова приводит The Guardian.
«Ежедневно мы видим еще более агрессивные заявления со стороны российских чиновников и правительства. Примечательно, что эта агрессия исходит от того же самого правительства, которое стояло за скандальными манипуляциями с антидопинговой системой до, во время и после Олимпиады-2014 в Сочи. Также важно, что российское правительство игнорирует тот факт, что оно вынудило нас к действиям. К ним привело вопиющее нарушение Олимпийской хартии», — заявил Бах.
4 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что деятельность МОК и его главы Томаса Баха является предательством всех идеалов олимпизма.
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Международный олимпийский комитет допустил атлетов из России до Игр в 2024 году. Однако участвовать спортсмены обязаны в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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