Президент РФ Владимир Путин считает, что крупные международные спортивные соревнования многое теряют, когда в них не участвуют россияне.

В новом Дворце самбо в Краснодаре глава государства пообщался со спортсменами. Одна из участниц беседы заметила, что "без участия России на Олимпийских играх - это не Олимпийские игры, Чемпионат мира, Чемпионат Европы - это местечковые соревнования", поскольку российские атлеты - "лучшие в мире".

"Так и есть. Полностью согласен", - подтвердил Путин.

Олимпиада в Париже

В декабре 2023 года на прямой линии и пресс-конференции президент поручил Минспорту и Олимпийскому комитету России проанализировать условия допуска спортсменов РФ на Олимпийские игры в Париже и принять взвешенное решение по их участию.

8 декабря прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в состязаниях также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия, а также связанным с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпийских играх будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Глава МОК обвинил Россию в вопиющем нарушении Олимпийской хартии

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.