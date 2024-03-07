Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в комментарии «Спорт-Экспрессу» ответила на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, обвинившего Россию в нарушении Олимпийской хартии.

«Олимпийскую хартию нарушил сам Томас Бах, поддавшись разрушительному для мирового олимпизма давлению США», — заявила Захарова.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Глава МОК обвинил Россию в вопиющем нарушении Олимпийской хартии

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. В декабре 2023 года МОК принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.