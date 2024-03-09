Песков рассказал о реакции Навки на болезнь Костомарова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции супруги Татьяны Навки на болезнь олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Его слова приводит РИА Новости.

«Таня переживала жутко, дома ночами плакала, когда было непонятно, что он все-таки пойдет на поправку», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что поддерживал Навку, и назвал спортсменов выдающимися личностями.

В декабре 2023 года Костомаров и Навка показали совместный номер на льду в рамках шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда». Фигуристы повторили фрагмент произвольной программы «Кармен», с которой победили на Олимпиаде-2006 в Турине.

В январе 2023-го Костомарова госпитализировали с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку.