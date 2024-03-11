Радимов накормил свинью из-за Мостового

Радимов накормил свинью в зоопарке после проигранного спора с Мостовым
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов накормил свинью в Ленинградском зоологическом парке и отправил зоопарку пожертвование после проигранного спорта с экс‑игроком «Спартака» Александром Мостовым, сообщает Legalbet.
В конце февраля Радимов и Мостовой поспорили на исход матча 19‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком». Встреча прошла 2 марта в Санкт‑Петербурге и завершилась со счетом 0:0. Радимов прогнозировал победу «сине‑бело‑голубых».
— Привет, я Владислав Радимов. Я проиграл в споре с Сашей Мостовым по матчу «Зенит» — «Спартак». И он реально Царь сейчас, но ничто не вечно. А посему пора отдавать долги. Поэтому действуем, — сказал Радимов.