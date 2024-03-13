«Где логика?»: эксперты оценили заявления Тарасовой о тренере Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что только тренер несёт ответственность за допинговый скандал с Камилой Валиевой. Эксперты РБК оценили её слова.

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву до декабря 2025 года. Фигуристка прекратила тренировки с группой Этери Тутберидзе. В допинг-пробе спортсменки был найден триметазидин. Сама фигуристка объясняла это тем, что триметазидин принимал для сердца ее дедушка и в итоге произошло бытовое «загрязнение».

Тарасова в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1» возложила ответственность исключительно на тренера.

«Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», — подчеркнула она.

Экс-хореограф штаба Этери Тутберидзе Алексей Железняков в беседе с РБК подчеркнул, что без доказательств делать такие заявления нельзя.

«Все девочки Тутберидзе всегда были чисты. Где логика? Давать спортсмену такого уровня какие-то таблетки, заведомо зная, под каким пристальным вниманием эти спортсмены находятся. Я в корне не согласен с такими заявлениями», — заявил он.

Гендиректор ФФККР Александр Коган также категорически не согласен с обвинениями в адрес Тутберидзе. Он напомнил, что и тренеров, и врачей проверяли эксперты и не обнаружили никаких нарушений.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что не собирается комментировать заявления Тарасовой, но напомнила, что Валиева — несовершеннолетняя, а значит ответственность за неё несут тренер, врач и родители и отвечают за происходящее.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отметила, что тренер не может давать никакие таблетки спортсменам, это ответственность врача. На её практике, если и были «истории с непонятным попаданием препарата», то вопросы были к врачу.

«Если сейчас спортсмен, находящийся в пуле тестируемых WADA, и берёт какой-то препарат из аптеки, то это вина спортсмена. Не верю, что Тутберидзе умышленно дала Камиле запрещенный препарат», — подчеркнула она.

Как сообщал «ГлагоL», ранее Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал документ, в котором были указаны спортсмены, находящиеся в пуле тестирования организации. Валиева в нём присутствует, несмотря на четырёхлетнюю дисквалификацию.

Предварительно, Валиева вернётся к соревнованиям с 24 декабря 2025 года. На время дисквалификации фигуристке запрещено тренироваться за государственные деньги, но за два месяца до истечения срока отстранения она может приступить к полноценным тренировкам.