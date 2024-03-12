Тренер отреагировала на разработку Минспорта звания ПМС

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала о своем отношении к инициативе Министерства спорта РФ присуждать спортсменам звания «Почетный мастер спорта» (ПМС), заявив, что это хорошая инициатива.

«Это хорошо! Если это за выслугу лет спортсменам и тренерам, которые долгие годы чего-то добивались, то я только за. Пока мне трудно судить, но плохо, что неизвестны критерии присуждения, такие звания должны быть обоснованы. Но в целом дополнительное стимулирование такими званиями — это хорошо», — приводит слова Покровской Legalbet.

12 марта появилась информация о том, что Минспорта разрабатывает проект «О внесении изменений в приказ Министерства спорта № 856 «Об утверждении положения о присвоении, лишении, восстановлении почетных спортивных званий». На официальном сайте Федерального проекта нормативных правовых актов сказано, что в данный момент проект находится в стадии общественных обсуждений его содержания. Предполагается, что будут введены звания «Почетный мастер спорта», а также «Почетный тренер России», которые будут вручаться за успешные выступления на национальном первенстве. При этом точкой отсчета для получения данных званий станут соревнования, которые проводятся, начиная с 1 января текущего года.