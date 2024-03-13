Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что может грозить Татьяне Тарасовой, если будет возбуждено уголовное дело по поводу ее слов о том, что таблетку с запрещенным триметадизином фигуристке Камиле Валиевой мог дать только тренер.

Ранее Этери Тутберидзе назвала слова Тарасовой «намеренной клеветой» и потребовала публично принести извинения.

Тутберидзе потребовала официальных извинений от Тарасовой за слова о допинге Валиевой

«Дело может быть возбуждено по статье 128.1, части второй Уголовного кодекса — «Клевета с использованием средств массовой информации или совершенная в публичном выступлении». Наказывается штрафом до 1 млн рублей или лишением свободы до двух лет. Но понятно, что лишения свободы здесь не будет. Даже если суд признает Тарасову виновной, то здесь все обойдется минимальным штрафом», — сказал Калинов.

При этом адвокат считает, что у Тутберидзе на самом деле «нет шансов» подать иск на Тарасову за клевету и что дело не будет возбуждено.