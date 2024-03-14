Вяльбе озвучила условия возвращения России на Олимпиаду

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что российским спортсменам не следует принимать участие на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

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«Мы приняли в какой-то степени это унижение, особенно на корейской Олимпиаде. Мы приехали под нейтральным статусом, но всё-таки тогда это было коллективное наказание за якобы применение допинга. Что касается китайских Игр, здесь всё-таки больше было моментов, связывающих нас с Россией — был флаг Олимпийского комитета России, гимна не было, но Чайковский — наша гордость, и мы эту музыку знаем. Тогда была совсем другая ситуация, а сейчас нейтральный статус однозначно неприемлем. Понимаю, как спортсменам обидно, но считаю, что мы должны вернуться только при равных условиях со всеми остальными», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Напомним, 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.