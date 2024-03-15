Церемонию вручения Премии РБ посетит легенда футбола Кафу

4 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится церемония вручения наград V Премии РБ в области спорта и букмекерства, где будут названы лауреаты более чем в 30 номинациях. Специальным приглашённым гостем праздника станет Кафу — легенда футбола, член Списка ФИФА 100, кумир болельщиков «Ромы» и «Милана», двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии.

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Премия РБ — одно из самых масштабных событий в спортивно-букмекерской отрасли. Гостями торжественной церемонии в разные годы были Тина Канделаки, Юрий Сёмин, Оксана Фёдорова, Константин Хабенский, Вячеслав Малафеев, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Скопинцев, Эмин Гарибов, Виталий Петров, Сергей Карякин, Арсений Бородин, Станислав Ярушин, Андрей Родной, Эдуард Кравцов, Виктория Дайнеко и другие спортсмены и звёзды шоу-бизнеса.

В качестве амбассадоров Премии выступали Алессандро Дель Пьеро, Луиш Фигу и Эммануэль Адебайор.

«Ежегодно церемонию награждения лауреатов Международной премии РБ посещают признанные легенды футбола. Спортсмены мирового уровня принимают наши приглашения и становятся почётными гостями самого масштабного события в спортивной и букмекерской индустрии», — прокомментировали генеральный директор «Рейтинга Букмекеров» Аскер Тхалиджоков и директор по развитию бизнеса «Рейтинга Букмекеров» Арам Погосян.

Прямая трансляция шоу пройдёт на сайте «Матч ТВ», на канале «Матч! Страна» и в сообществе «Рейтинга Букмекеров» на платформе «ВКонтакте».