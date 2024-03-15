Мать чемпиона мира по футболу обвинила его в издевательствах над женщинами

Мать немецкого футболиста Жерома Боатенга подтвердила в электронном письме, что ее сын издевался над различными женщинами. Об этом пишет издание Spiegel.

«Мой сын уже много лет морально и физически оскорбляет женщин», — указала женщина в этом письме.

Электронное письмо было отправлено берлинскому юристу 25 марта 2021 года.

10 сентября 2021 года Боатенг признан виновным по делу о домашнем насилии. Немецкий футболист должен был заплатить бывшей девушке компенсацию в размере €1,8 млн за моральный ущерб. Футболисту грозил тюремный срок, однако дело завершилось выплатой компенсации.

Боатенг выступал за берлинскую «Герту», «Гамбург», «Манчестер Сити» и мюнхенскую «Баварию». Он является девятикратным чемпионом Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов. 2 февраля 2024 года футболист перешел на правах свободного агента в итальянскую «Салернитану». Соглашение с 35-летним немцем рассчитано до конца сезона-2023/24.

В составе сборной Германии защитник стал победителем чемпионата мира 2014 года в Бразилии.