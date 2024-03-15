Томас Бах получил награду от WADA за вклад в борьбу с допингом

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах получил премию Play True Awards от Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Церемония прошла в ходе симпозиума WADA в Лозанне, где также отмечалось 25-летие организации.

Награда Play True Awards присуждается за длительный и весомый вклад в антидопинговое движение.

Ее лауреатами также стали бывшие президенты WADA Крэйг Риди, Джон Фэйхи и Ричард Паунд, экс-глава комиссии спортсменов WADA Бен Сэндфорд, а также член исполкома WADA и директор Управления национальной политики США по контролю за оборотом наркотиков Рахул Гупта.