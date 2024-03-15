Олимпийский чемпион по прыжкам в воду поделился воспоминаниями о ножевом ранении

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по прыжкам в воду Дмитрий Саутин поделился воспоминаниями о ножевом ранении, которое он получил осенью 1991-го года.

«Осенью, 6 октября, которое я до сих пор воспринимаю как второй день рождения, на улице у нас в Воронеже просто столкнулись две группировки, как тогда их все называли. Слово за слово, повздорили из-за какой-то ерунды, завязалась самая обычная драка. У нас всегда на этот счёт была договорённость, что дерёмся без всяких лишних принадлежностей. Ни ножей, ни пистолетов, которые тогда уже стали появляться. А получилось совсем иначе: человек, с которым дрался я, достал нож. Видимо, чувствовал, что сейчас проиграет, вот и не сдержал слово. Тем более у него отец был милиционер и парень заведомо понимал, что ему ничего не угрожает. Сначала просто пырнул меня, а когда я упал на колени, ещё три раза ударил ножом в спину. Повезло, что быстро отвезли в больницу? Повезло — не то слово. Всё даже не на улице случилось, где был хоть какой-то свет, а во дворе. Тот парень, с которым мы дрались, сразу убежал домой, а мой друг случайно заглянул за угол и увидел, что я лежу. Сразу выбежал на дорогу, остановил машину, просто бросившись наперерез. Остановилась девчонка, которая училась с нами в школе, а в тот вечер просто каталась по городу со своим молодым человеком — на стареньком 413-м «Москвиче». Мы до сих пор поддерживаем отношения, дружим. Этим людям я просто обязан по жизни», — приводит слова Саутина «RT на русском».