В Госдуме связали допуск России на Олимпиаду с политическим ходом

Депутат Госдумы Российской Федерации Дмитрий Свищев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) загоняет российских спортсменов в такие рамки, при которых становится невозможным участие в международных стартах. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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«МОК будет внимательно проверять наших спортсменов, их социальные сети и так далее. У нас уже многие федерации и спортсмены заявили, что в таких дискредитирующих условиях выступать не будут. Это сложный и уже политический, а не спортивный вопрос», — заявил Свищев.

Спортсмены из России и Белоруссии при попадании на Игры обязаны выступать в нейтральном статусе. 14 марта президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что спортсмены, принимающие участие в Олимпиаде, должны осуждать СВО, подписывать некие иные документы.

Олимпийские игры стартуют 26 июля 2024 года в Париже.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Подобное решение было принято в соответствии с рекомендациями, вынесенными МОК, — о недопуске россиян и белорусов к любым международным стартам. Однако в декабре 2023 года МОК принял решение допустить атлетов из России и Белоруссии до участия в Играх-2024 в нейтральном статусе и соблюдении указанных требований.

Ранее сообщалось, что МОК не собирается менять критерии допуска россиян на Олимпиаду-2024.