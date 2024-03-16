Девушки, входящие в состав сборной России по художественной гимнастике, являются настоящими патриотами, отметила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Она добавила, что в связи с этим спортсменки будут голосовать на выборах президента России, пишет ТАСС.

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Ранее Папа Римский Франциск предложил Украине поднять белый флаг и заявить о готовности к капитуляции. Его слова вызвали масштабную дискуссию на Западе и в Киеве. Западные лидеры раскритиковали предложение понтифика.

«У нас в сборной все девочки — патриоты, и мы не будем выступать под белым полотном. Все видели, что было после слов Папы Римского о белом флаге на Украине, который означает «сдаюсь», — отметила Винер.

По ее словам, гимнастки привыкли к российскому триколору на трибунах, звучанию гимна России во время награждений, скандированию «Россия» во время мероприятий.

В связи с этим, подчеркнула глава федерации, ее ученицы «конечно, будут голосовать». Она добавила, что в стране созданы все условия для спортсменов.