Макрон предложит прекратить огонь на Украине на время Олимпиады

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна предложит прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже. Об этом он высказался в интервью, опубликованном в YouTube-канале телеканала ТСН.

«Мы об этом попросим», — ответил Макрон на вопрос, предложит ли Франция России прекратить огонь России на время Олимпиады.

В Госдуме назвали последствия допуска россиян до Олимпиады-2024

Олимпиада в Париже будет проходить с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Макрон заявил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о деэскалации конфликта на Украине. «Я подниму трубку, если Путин позвонит мне. Это моя ответственность, и я выслушаю, что он предложит», — отметил политик.