Роднина оценила идею Макрона по прекращению огня во время ОИ

Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы, прокомментировала инициативу главы Франции Эммануэля Макрона по прекращению огня во время Олимпийских игр в Париже. Об этом пишет Sport24.

Накануне французский лидер сделал ряд заявлений о ситуации на Украине. Он заметил, что не исключает ввод сухопутных войск на территорию страны. Вместе с тем, добавил Макрон, он намеревается предложить сторонам прекратить огонь на время Игр в Париже.

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«Вспомнил он вдруг про Олимпийские игры. Мне кажется, этот человек просто хочет о себе лишний раз напомнить. То он хочет нам оружие, то войска ввести в Россию, теперь огонь прекратить. Одним словом — популист», — подчеркнула Роднина.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа отметил, что Макрон постоянно что-то предлагает, но его идеи невозможно воспринимать серьезно.