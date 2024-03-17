Аршавин признался, что не проголосовал на выборах президента России

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему не проголосовал на выборах президента России.

© Спорт день за днем

«Не ходил на выборы. Я хотел проголосовать дистанционно, но не разобрался в Госуслугах», — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».

В 2018 году Аршавин завершил спортивную карьеру. Последним клубом футболиста стал казахстанский «Кайрат». В 2019 году начал работать в структуре «Зенита». Экс-форвард сборной России занял должность советника генерального директора по молодежному футболу. С 2022 года Аршавин работает гендиректором по спортивному развитию. Также он входит в состав Правления «Зенита».

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.