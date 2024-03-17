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Аршавин признался, что не проголосовал на выборах президента России

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему не проголосовал на выборах президента России.

Аршавин признался, что не проголосовал на выборах президента России
© Спорт день за днем
«Не ходил на выборы. Я хотел проголосовать дистанционно, но не разобрался в Госуслугах», — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».

В 2018 году Аршавин завершил спортивную карьеру. Последним клубом футболиста стал казахстанский «Кайрат». В 2019 году начал работать в структуре «Зенита». Экс-форвард сборной России занял должность советника генерального директора по молодежному футболу. С 2022 года Аршавин работает гендиректором по спортивному развитию. Также он входит в состав Правления «Зенита».

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.

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