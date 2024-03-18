Зарплата президента ФИФА Джанни Инфантино выросла на треть после переизбрания на новый срок.

Как сообщает Sky Sports, в 2023 году базовая зарплата президента ФИФА составила £ 2,2 млн – на 33% больше по сравнению с 2022 годом. С учётом бонуса в размере £ 1,5 млн за проведение женского чемпионата мира в прошлом году Инфантино заработал £ 3,6 млн.

В 2022 году доход президента ФИФА составлял около £ 3,2 млн при базовой зарплате в £ 1,7 млн в год.

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Напомним, Джанни Инфантино впервые был избран президентом ФИФА в 2016 году, набрав во втором туре голосования 115 голосов из 207 возможных. В 2019 году он был переизбран на второй срок, а в 2023-м — на третий.