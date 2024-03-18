Валентина Родионенко объяснила, почему российские гимнасты не поедут на Олимпиаду.

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– Во вторник и среду состоится исполком МОК. Каких решений ждете по России?

– Наша судьба уже решена. В спортивной гимнастике все ясно – мы не едем на Олимпийские игры. МОК сделал все возможное, чтобы не допустить нас.

– Но шансы на поездку сохраняют представители других видов спорта. Как думаете, смогут ли они попасть в Париж?

– МОК ищет таких людей, чтобы внести раскол в наше общество. Они унизили российский спорт, хотят поставить на колени. Скажите, что важнее, гибнущие за родину мужчины или потенциальная медаль на Олимпиаде? Слава богу, наши спортсмены это понимают, ни у кого в спортивной гимнастике нет в мыслях поехать на соревнования.

Даже если белорусы попадут на Игры, им никто не даст ничего выиграть. Вы знаете, что никто не гарантирует безопасность? В требованиях, которые они предъявляют нам, нет ни слова о безопасности россиян и белорусов, – сказала старший тренер сборной России.

– Краеугольным камнем является вопрос об отказе поддержки СВО. МОК утверждает, что не требует подписывать ничего подобного, глава ОКР в свою очередь говорит, что россияне должны осудить спецоперацию. Где правда?

– У нас есть документ от FIG, там черным по белому написано про это. Шаг влево, шаг вправо – дисквалификация. Это страшные пункты, мы не можем соглашаться на это. Там есть и другие ужасные условия. Если на соревнованиях появится символика России, то спортсмена сразу же дисквалифицируют. Но ведь это может быть и провокация, и я уверена, что в подобном случае они могут быть, – Родионенко.