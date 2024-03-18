В Италии цыгане обокрали олимпийскую чемпионку из Екатеринбурга

В Риме цыгане украли сумку с документами и деньгами у олимпийского призера Олеси Красномовец из Екатеринбурга. Спортсменка рассказала, что прилетела в Италию для участия в марафоне.

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«Я просто нахожусь на грани уже нервного срыва. Я здесь не хочу находиться вообще ни минуты. Я так хочу домой. Просто кошмар какой-то. Я прямо держусь», — сказала Красномовец на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). По ее словам, в консульстве не отвечают на звонок.

Спортсменка отметила, что уже вышла на похитителей сумки благодаря наушникам, которые сигналом показали их местонахождение. Похитителями оказались группа цыган, которые отказались возвращать вещи.