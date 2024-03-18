Отбывший дисквалификацию за допинг Обухов дал совет Валиевой

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов высказался о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

За время игровой карьеры нападающий дважды пропустил по полгода в 2021 и 2022 годах из-за нарушения антидопинговых правил в 2013-м.

«В такой тяжелый момент начинаешь все переосмысливать. Но у каждого своя судьба, и каждый сам решает, что делать дальше. Самое тяжелое в этой ситуации – не само решение, а ожидание и расследование. Ты находишься в подвешенном состоянии. Камиле могу посоветовать только продолжать работать и быть ближе к семье, пока есть на это время», – цитирует Обухова «СЭ».

Обухова дисквалифицировали за употребления запрещенного метандиенона.

Футболист вернулся в расположение «Оренбурга» в октябре 2022 года, отбыв длительную дисквалификацию. Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня 2024 года.

В январе CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за употребление запрещенного вещества триметазидин. Дисквалификация длится с 25 декабря 2021 года по 25 декабря 2025 года.

Также были обнулены результаты спортсменки. Она была лишена медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года, золота чемпионата Европы и чемпионата России 2022 года.

Международный союз конькобежцев (ISU) вручил сборной России бронзу вместо золота за командный турнир в рамках ОИ-2022.