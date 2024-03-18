Обворованной в Риме чемпионке из России помогли с документами

Чемпионка мира Олеся Красномовец, у которой в Италии украли сумку с документами, рассказала «Газете.Ru», что ей выдали справку в российском консульстве. По словам спортсменки, скоро она сможет вернуться домой.

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«В консульстве мне сделали справку (свидетельство на возвращение. — «Газета.Ru»). Сейчас все хорошо. Покупаем билеты и летим домой», — сказала Красномовец.

Екатеринбургская легкоатлетка Олеся Красномовец (в замужестве Форшева) на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что цыгане украли у нее сумку с документами и деньгами в Риме. Она зашла пообедать в кафе и повесила сумку на стул. А когда стала уходить, поняла, что ее уже нет. Спортсменка отметила, что уже вышла на похитителей сумки благодаря наушникам, которые сигналом показали их местонахождение. Похитителями оказались группа цыган, которые отказались возвращать вещи.

Красномовец в 2004 году завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в составе женской эстафетной команды России (4×400 м). На чемпионате мира в помещении 2006 года в Москве спортсменка дважды становилась мировой чемпионкой: в забеге на 400 метров и в эстафете 4×400 м.

Всего в активе атлетки три золота и серебро чемпионатов мира в помещении, также золото и серебро на европейском первенстве в помещении в 2011 году.

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