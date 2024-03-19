Поздняков приветствовал участников игр «Дети Азии» на церемонии зажжения огня в Якутии

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выступил с приветственным словом к участникам международных спортивных игр «Дети Азии» на церемонии зажжения огня в Якутии.

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Во вторник на территории национального парка «Ленские столбы» в Якутии состоялась торжественная церемония зажжения огня VIII игр «Дети Азии» за 100 дней до начала соревнований.

— Я рад приветствовать вас здесь, в самом уникальном месте нашей страны — Ленских столбах. Благодаря играм «Дети Азии» ребята, которые будут принимать в них участие, имеют возможность соревноваться в честной спортивной борьбе. Я уверен, что все участники разделяют главные олимпийские идеалы. Это дружба, стремление к совершенству и уважение к сопернику. Так было, так есть и, уверен, так будет. Желаю играм успешного проведения! С праздником! — приводит слова Позднякова пресс‑служба оргкомитета «Детей Азии».

Эстафета огня игр возьмет старт 20 марта в Покровске и завершится 26 июня во время церемонии открытия на стадионе «Туймаада». Общее количество факелоносцев составит 550 человек, а протяженность пути около 37 тысяч км.

Соревнования пройдут с 25 июня по 7 июля в Якутске на базе Северо‑Восточного федерального университета. На VIII летних играх «Дети Азии», в которых примут участие спортсмены не старше 16 лет, будет разыграно 224 комплекта медалей в 24 видах спорта.