Томас Бах объяснил, почему Израиль не отстранили от Олимпиады

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, почему Олимпийский комитет Израиля не был отстранён из-за конфликта в секторе Газа, а спортсмены из этой страны примут участие в Олимпиаде-2024. Бах считает, что Израиль не нарушил Олимпийскую хартию.

© Чемпионат.com