МОК призвал спортсменов отказаться от участия в «Играх дружбы» в России

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в «Играх дружбы» в России.
Об этом говорится в заявлении пресс‑службы МОК.
— Первые Летние «Игры дружбы» планируется провести в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года. Комиссия спортсменов МОК, представляющая всех олимпийских спортсменов мира, категорически выступает против использования спортсменов в целях политической пропаганды. Комиссия даже видит риск того, что правительства вынудят спортсменов участвовать в таком полностью политизированном спортивном мероприятии, тем самым используя их в рамках политической пропагандистской кампании, — говорится в заявлении МОК.