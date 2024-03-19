Мамиашвили прокомментировал ситуацию с борцом Евлоевым

Федерация спортивной борьбы России пытается добиться четкой формулировки по допуску спортсменов к квалификации к ОИ‑2024, недопуск греко‑римского борца Мусы Евлоева свидетельствует о распространении нацизма на «другой стороне баррикад», заявил «Матч ТВ» глава организации Михаил Мамиашвили.

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Ранее стало известно, что Объединенный мира борьбы (UWW) не допускает Евлоева к квалификации Игр в Париже из‑за фото на фоне плаката со словами «Нет нацизму».

— Да, пока не допускают. Такой момент по поводу фото на фоне плаката со словами «Нет нацизму» действительно был.

— Есть вероятность, что допустят?

— Конечно. Мы занимаемся этим вопросом и пытаемся добиться четкого определения от той площадки, которая сегодня формирует позицию по допуску или недопуску. Думаю, что тогда мы имеем право хотя бы на то, чтобы услышать четкую формулировку от них: «Вы за мир без нацизма вместе с президентом Владимиром Путиным, а мы — за нацизм». Поэтому мы по разные стороны баррикад.

Они пока еще этого не произносят. Но на практике получается именно такая ситуация: если ты за мир без нацизма, то, стало быть, ты не выступаешь на площадках, которыми пока управляют они, — сказал Мамиашвили «Матч ТВ».

Отборочный турнир к Олимпиаде пройдет 4–7 апреля в Баку.