Бах ответил, возможно ли олимпийское перемирие во время Игр-2024

Томас Бах ответил на вопрос, возможно ли олимпийское перемирие во время Игр-2024.

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– Как вы считаете, могут ли прекратиться боевые действия в рамках олимпийского перемирия во время Игр в Париже?

– Мы, конечно, хотели бы этого, но мы должны быть реалистами. Олимпийское движение не может влиять на принятие таких решений.

Всегда существует недопонимание того, какое отношение МОК имеет к политике. Повторяю в миллионный раз: мы не политическая организация. Также повторю: чтобы остаться верными нашим ценностям и выжить, мы должны быть политически нейтральными.

– Не боитесь ли вы, что международные конфликты могут распространиться на Игры? Так, на чемпионате мира по фехтованию 2023 года украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой.

– Исключать это нельзя. Но я очень верю в спортсменов и в то, что, приехав на Игры, они осознают, что становятся частью чего-то большего, и что Игры нужны для объединения, а не для того, чтобы каждый мог высказать свое мнение, – сказал глава МОК в интервью Le Monde.